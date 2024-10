Agustín Canobbio rompió el silencio y también destrozó a Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay está en llamas: los jugadores contra Marcelo Bielsa, una diferencia destapada por las explosivas declaraciones de Luis Suárez. Ya fuera de la Celeste después de la despedida en el 0-0 con Paraguay en Montevideo, el atacante del Inter Miami reveló el mal trato que tiene el técnico argentino con los futbolistas.

Uno de los capítulos que detonó esta crisis entre el plantel y el DT fue el caso de Agustín Canobbio. El padre del atacante del Athletico Paranaense había denunciado en una entrevista que Bielsa utilizó a su hijo de “como pasapelotas” en un entrenamiento durante la Copa América 2024. Ahora, el ex Peñarol rompió el silencio en Carve Deportiva y también criticó al entrenador.

Agustín Canobbio: “Hubo mucha falta de respeto”

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, comenzó Canobbio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo que hablar de mi declaración apenas llegué de la Copa América en el Aeropuerto porque dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo mejor. Quería hablar y no fue lo mejor. Te da un poco de tristeza porque quería jugar y estar pero quedé en ese silencio para no manchar al grupo que venía de un tercer puesto y alguno estaba en sus emociones”, continuó.

“Respeté cada decisión y seguí con la mía, se me buscó y preferí estar callado para seguir mi camino, pero ahora se da la posibilidad de poder expresarme (...) Es cuestión de seguir adelante. Estuve con muchas cosas en la cabeza durante la Copa América, no depresivo pero sí bajoneado. Aún así seguí peleando en cada práctica sabiendo que estaba en la Copa América”, añadió.

El quiebre Canobbio y Bielsa: ¿Cuándo empezó?

Agustín Canobbio relató cuándo y cómo inicio la disparidad con Marcelo Bielsa. “En dos mil veintitrés hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos once en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”, contó.

“En un video análisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien. Repito, la situación que tuve generó el gol y tuve una más que la pasé hacia el medio. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en lo que me lo dijo”, agregó.

“Bielsa nos dejaba a nosotros afuera mirando”

“Faltaban dos semanas y medias para el primer partido de la Copa América y ya él tenía su grupo, porque separaba seis, siete jugadores y hablaba con ese grupo y nos dejaba a nosotros afuera mirando cómo hablaba con ellos. Prefiero hablar de mí y de mi experiencia, no quiero meter a nadie y prefiero respeta la decisión de los demás”, explicó el compañero de Mateo Gamarra.

“Nunca esperé nada de nadie y hablo de mi experiencia, de lo que viví y también porque se me nombra (en la entrevista de Luis Suárez). Firmo abajo todo lo que dijo Luis. Es verdad y dijo todo. Y en base a eso, acá estoy, mirándolo de afuera y sintiéndome decepcionado porque hice un trabajo especial para la Copa América y ver que todo eso se derrumbó antes, fue duro”, prosiguió.

Agustín Canobbio vs. Marcelo Bielsa, otros episodios

Canobbio también contó otros episodios con Bielsa. “En esa práctica que se separó el grupo habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó delante de todo el grupo. Ahí fue que Luis me dijo él hablaba. Y no tuvo respuesta. Ahí fui yo a apaciguar las cosas para tener una convivencia amena y tampoco recibí una respuesta”, desveló.

“Un ejemplo claro: estaba (Bielsa) dando a una reunión frente a todos por algo especial que se tenía que hacer como él quería y yo estaba sentado escuchando antes de irnos a Las Vegas y por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla para él era una falta de respeto y de educación cuando yo no estaba haciendo nada. Se metió con la educación de mi familia”, expresó Canobbio.

“Empecé a tener pocas pulgas y terminé estallando”

“Parecía como que me estaba recriminando algo que no tenia nada que ver. Ahí lo miré como diciendo para un poco porque no soy un tipo que aguanta todas. Y ya venia de muchas. Ahí empecé a tener pocas pulgas y al final terminé estallando. Y no es solo esa reacción sino lo que vino pre partido con Canadá cuando se me acercó y me dijo que estuviera atento porque podía jugar”, contó.

“Se lo dijo a todos. Jugó un poco con mi mente y con todo lo que había pasado estallé. Fue una reacción un poco sacada pero creo que fue algo normal de una persona que tiene sentimientos. No somos robots. Si un jefe te ningunea de esa manera o humilla, reaccionás. Yo he soportado mil cosas en mi carrera pero llega un punto en el que somos humanos”, manifestó.

“Valoro lo que soy yo y no me voy a dejar ningunear por nadie, sea quien sea, haya ganado lo que haya ganado o haya estado donde haya estado. Eso no le permite ni le da poder de tratar de determinada manera a nadie porque si bien es el entrenador y jefe, hay gente por encima de él que tampoco se la respeta. Se le permitió hacer eso y el aprovecha el poder ese”, finalizó.