Paraguay, juez en la definición del título del Sudamericano Sub 20

El otro que pretende quedarse con la corona es Brasil, que tendrá como rival a Chile. Uruguay-Colombia es el tercer partido que contempla la 5ª y última fecha del hexagonal final del certamen que se disputa en Venezuela.

La Albirroja llega a este compromiso con los deberes cumplidos, ya que el principal objetivo era conseguir una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial Juvenil FIFA - Chile 2025. Además de Paraguay lograron la clasificación Brasil, Argentina y Colombia.

Brasil y Argentina, que empataron el jueves 1-1, llegan a la última fecha con igualdad de puntos (10), pero los brasileños parten con una ventaja en el saldo de goles (+4 contra +3).

* Programa de la última fecha (estadio José Antonio Anzoátegui, en la ciudad de Puerto la Cruz): 16:00 Uruguay vs. Colombia; 18:30 Brasil vs. Chile; 21:30 Argentina vs. Paraguay.

* Posiciones: Brasil 10, Argentina 10, Colombia 6, Paraguay 6, Uruguay 1, Chile 1.