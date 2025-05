Copa Libertadores: Doblete de Álex Arce en triunfo de Liga de Quito

Alzugaray abrió el marcador en el minuto 16 y Alex Arce amplió la cuenta a los 20 para el 0-2 y marcó su segundo tanto de la noche y el tercero de Liga a los 55 minutos para el 0-3.

Descontó por el Táchira a los 68 Nelson Hernández, luego Brian Cartillo puso el 2-3 definitivo.

Otros resultados registrados el miércoles: Grupo F: Bahía 1 - Nacional 3; Grupo C: Deportivo Táchira 2 - Liga Deportiva Universitaria 3; Central Córdoba - Flamengo; Grupo A: Universidad de Chile - Estudiantes.

Encuentros que cierran el jueves la cuarta fecha, fase de grupos: 19:00: Talleres vs. Libertad y Vélez vs. Olimpia; 21:30: Atlético Nacional vs. Internacional y Barcelona vs. River Plate; 23:00: Universitario vs. Independiente del Valle.