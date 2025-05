Julio Enciso defendió a Damián Bobadilla y atacó a Miguel Navarro después de la denuncia que realizó el jugador venezolano por una supuesta xenofobia del futbolista paraguayo. El delantero de la selección de Paraguay recordó el penal errado contra Venezuela, jugada en la que el defensor de Talleres de Córdoba había increpado al atacante del Brighton.

Enciso publicó una historia de Instagram en la que escribió un mensaje de apoyo a Bobadilla y una crítica a Navarro. “Estoy contigo hermano. Yo me guardé todos los malos tratos de este señor y no salí a decir nada. Primero hay que ser ejemplo, el respeto se pide cuando también se es respetuoso con los demás”, disparó el ex Libertad.

“Hay que ser ejemplo para los demás”

“En el fútbol estamos expuestos a todos, pero hay que ser ejemplo para los demás”, agregó Enciso sobre Navarro, quien posterior a la derrota de la T ante São Paulo por la Copa Libertadores en el estadio Morumbí, denunció a Bobadilla ante la Policía Militar de Brasil porque supuestamente el ex Cerro Porteño dijo “venezolano muerto de hambre” luego del 2-1.

