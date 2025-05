Ramón Sosa descartó a Palmeiras: “Voy a seguir en la Premier League”

Ramón Sosa descartó la posibilidad de retornar a Sudamérica y confirmó que continuará jugando en la Premier League de Inglaterra. El futbolista paraguayo fue vinculado con el Palmeiras, que según ESPN Brasil, estaba dispuesto a comprar el pase. Finalmente, el objetivo del ex Talleres de Córdoba es permanecer en el Nottingham Forest.

Lea más: Julio Enciso en ABC: dejó en duda un regreso al Brighton

“Ayer he visto eso en las redes sociales, yo no me entere de nada, solo vi en las redes sociales”, comentó Sosa sobre la supuesta llegaba al Verdão de Gustavo Gómez para la segunda parte de la temporada. “Sí, la verdad que sí, voy a seguir en la Premier siempre”, aseguró el atacante guaraní sobre la continuidad en el fútbol inglés.

Ramón Sosa: “Físicamente estoy bien”

Sosa reconoció que no sumó los minutos que deseó en los Rojos, pero marcó que “físicamente estoy bien”. En la primera experiencia en el torneo más competitivo del mundo, el ex River Plate y Olimpia disputó 19 cotejos (solo en 1 fue titular) y convirtió 1 gol. Por su lado, jugó otros 3 en FA Cup, anotando 2 tantos, y 1 en la Copa de la Liga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Todo mentira”: Fabián Balbuena y la supuesta llegada a Cerro