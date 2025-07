Diego León fue presentado oficialmente en el Manchester United

Manchester United oficializó hoy a Diego León: el futbolista paraguayo firmó contrato y fue presentado en las redes sociales. “Estamos encantados de anunciar el fichaje del defensa Diego León, sujeto a registro. ¡Bienvenidos a United!”, escribió el club de la Premier League de Inglaterra sobre la contratación del canterano de Cerro Porteño.

“El juvenil paraguayo se unió al equipo procedente del Cerro Porteño de su país. El talentoso lateral ya ha disputado 33 partidos con su club, anotando 4 goles. León cumplió 18 años en abril y, como talento emergente, contará con el apoyo de nuestro primer equipo y la Academia mientras se adapta a la vida en Manchester”, añadieron los Diablo Rojos en un comunicado.

El anuncio de Diego León es en el mismo día del regreso de los jugadores para el inicio de la pretemporada 2025-2026. Los dirigidos por el portugués Rubén Amorim viajarán a Estados Unidos para realizar los trabajos y disputar tres amistosos en la Premier League Summer Series: vs. West Ham, Bournemouth y Everton. Antes, enfrentará al Leeds en Suecia.

Diego León: “La romperé en la pretemporada”

León dejó en claro que busca un lugar en el equipo principal y no salir a préstamo. “Todos piensan que iré a préstamo, pero yo no tengo esa mentalidad. Yo tengo la mentalidad que llego ahí, hago la pretemporada, la voy a romper en la pretemporada y en uno o dos partidos voy a estar voy a estar jugando con ellos. Así los europeos van a mirar al fútbol paraguayo”, expresó.

Diego León: Los números de las transferencia

El traspaso de Diego León a Manchester United fue negociado en US$ 4.000.000 de tarifa inicial. En el acuerdo de la operación, Cerro Porteño recibirá US$ 1.000.000 en “objetivos fáciles” de cumplir por el futbolista paraguayo y, entre US$ 2.000.000 y US$ 3.000.000 por “metas difíciles”, según explicó Fabrizio Romano en las redes sociales.