Ramón Sosa fue presentado en el Palmeiras de Gustavo Gómez

Es oficial: Ramón Sosa es nuevo jugador del Palmeiras. Dos minutos después del anuncio del Nottingham Forest, que confirmó la operación en un comunicado en las redes sociales, el Verdão presentó al ex jugador de Atlético Tembetary, River Plate y Olimpia. “Ramón Sosa es el nuevo delantero de #MaiorCampeãoDoBrasil”, escribió el club.

“Palmeiras acordó fichar al delantero Ramón Sosa, procedente del Nottingham Forest. El paraguayo de 25 años se sometió a exámenes médicos, conoció la estructura de la Academia de Fútbol y firmó un contrato con vigencia por cinco temporadas, hasta mediados de 2030. Según el deportista, la grandeza del club fue un factor determinante en su decisión”, comunicó el Alviverde.

Ramón Sosa y la influencia de Gustavo Gómez

“Siempre hablo con Gustavo Gómez. Me contó mucho sobre el club, la gente que trabaja aquí, los jugadores. Me ayudó a decidirme a venir, y ahora que estoy aquí, he visto lo increíble que es este club”, contó Sosa en una entrevista publicado por Palmeiras. “Pueden esperar un jugador que lo deja todo en la cancha y siempre quiere ganar”, agregó el jugador de 25 años.

Ramón Sosa fue presentado en el Palmeiras