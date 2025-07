Ramón Sosa: “Pueden esperar un jugador que quiere ganar”

Ramón Sosa fue oficialmente presentado en Palmeiras de Brasil: el atacante de 25 años firmó hasta el 2030 y es el décimo tercer futbolista paraguayo en el Verdão. “Estoy muy contento de estar aquí, de estrenar esta camiseta. Creo que me sienta de maravilla”, expresó el ex Atlético Tembetary, River Plate y Olimpia, que dejó el Nottingham Forest para retornar a Sudamérica.

Sosa reveló que habló con Gustavo Gómez, quien fue muy importante para aceptar la propuesta del Alviverde. “Siempre hablo con Gustavo Gómez. Me contó mucho sobre el club, la gente que trabaja aquí, los jugadores. Me ayudó a decidirme a venir, y ahora que estoy aquí, he visto lo increíble que es este club”, comentó Sosa en una entrevista realizada por el club.

“Ya conocía la grandeza del Palmeiras”

“Ya conocía la grandeza del Palmeiras. La estructura me sorprendió; es increíble. Hice un reconocimiento, vi muchas cosas que no se encuentran en la mayoría de los clubes, y aquí las tenemos. Esto demuestra que este es un club preparado para todo, en constante crecimiento”, aseguró Sosa, quien recorrió las instalaciones del club luego de realizar las pruebas médicas.

Ramón Sosa: “Me gusta el uno contra uno”

El jugador de la selección de Paraguay habló de sus virtudes y destacó que “juego por fuera, me gusta el uno contra uno, me gusta enfrentar la marca”. “Me gusta marcar goles o dar asistencias a mis compañeros. Pueden esperar un jugador que lo deja todo en la cancha y siempre quiere ganar”, finalizó el ofensivo, que vuelve al continente tras una temporada en la Premier Legaue.

