Raúl Asencio: “No he estado a la altura en un Mundial de Clubes que exigía el máximo”

“Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo, pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura de un Mundial de Clubes que exigía el máximo, pero ahora es momento para desconectar y recargar pilas. Os deseo felices vacaciones y ahora y siempre, Hala Madrid”, indicó a través de su cuenta personal de Instagram.

Asencio, que fue miembro de la primera plantilla del Real Madrid y jugador de confianza en la defensa para el exentrenador merengue, Carlo Ancelotti, no ha tenido el mejor desempeño durante el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso.

En fase de grupos, en el debut ante el Al-Hilal cometió un penalti; en el segundo ante el Pachuca vio la tarjeta roja en los primeros minutos; y en las semifinales ante el Paris Saint-Germain, donde volvió a la titularidad ante la baja de Huijsen, falló en un despeje de balón y provocó el primer gol de los parisinos, en un encuentro que, a la postre, eliminó al Real Madrid de la competición.

