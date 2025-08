Diego González y un “turbulento” presente en Atlas de México

Ante los rumores, el futbolista, cuyo pase pertenece a la Lazio de Italia y se encuentra cedido en el fútbol mexicano, decidió utilizar su cuenta de Instagram para referirse a la situación. En su publicación, González desmintió las versiones de una salida del hotel o de una discusión con sus compañeros y cuerpo técnico, explicando que la verdadera razón de su exclusión del partido fue una decisión interna del club.

“Ante falsas especulaciones, prefiero aclarar: no haber sido convocado al partido de ayer fue una decisión interna derivada de llegar tarde a una cita del equipo, no salida del hotel ni discusión con nadie. Me dolió no estar en la cancha con el grupo y asumo mi error. Ahora toca mirar con todo el compromiso a nuestro siguiente objetivo”, escribió el delantero en sus redes sociales.

La versión del jugador coincide con la información difundida por varios periodistas deportivos. David Medrano Félix, por ejemplo, informó que tanto Diego González como el argentino Mateo García “llegaron tarde a una actividad oficial del Club Atlas y por ello no fueron tomados en cuenta para el juego vs Inter de Miami”. Medrano también mencionó que, en el caso de García, esta sería la segunda vez que incurre en una falta similar.

INDISCIPLINA

El paraguayo Diego González y el argentino Mateo García llegaron tarde a una actividad oficial del Club Atlas y por ello no fueron tomados en cuenta para el juego vs Inter de Miami. En el caso de García ya es la segunda. — david medrano felix (@medranoazteca) July 31, 2025

Por su parte, Raymundo González también confirmó los detalles de la situación: “El caso del paraguayo Diego González con Atlas: llegó tarde a la comida. Por eso no fue considerado para el duelo ante Inter Miami. Son reglamentos internos que tiene el equipo y se hizo valer. Sino la repite, para el cotejo ante Orlando será considerado. Lo mismo fue el caso para Mateo García, ambos son compañeros de cuarto y bajaron tarde”.

