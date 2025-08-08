Cristiano Ronaldo lidera la goleada del Al Nassr con un espectacular triplete

El astro portugués abrió su cuenta personal justo antes del descanso, al minuto 44, tras una asistencia del recién incorporado João Félix. En la segunda mitad, Ronaldo se mostró imparable, anotando nuevamente al 63′ y completando su ‘hat-trick’ de penalti en el 68′, una falta que él mismo provocó. La goleada se había iniciado con el gol del francés Mohamed Simakan, que abrió el marcador para el equipo de Jorge Jesús.

La química entre los portugueses fue evidente, ya que, además de asistir en el primer gol de Ronaldo, João Félix también participó en la jugada del penalti. El delantero, que no logró marcar, fue fundamental en la producción ofensiva del Al Nassr, contribuyendo de manera decisiva en la abultada victoria.

Fuente: EFE