Thomas Partey, nuevo jugador del Villarreal

Partey, de 32 años, llega al Villarreal como agente libre, tras acabar su contrato con el Arsenal, equipo en el que militó las últimas cinco temporadas, tras haber jugado con anterioridad en el Atlético de Madrid, UD Almería y RCD Mallorca .

El futbolista ghanés llega al equipo castellonense envuelto en la polémica por su situación judicial, ya que se encuentra en libertad condicional tras comparecer este martes en el Tribunal de Magistrados de Westminster, acusado de cincos cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por tres mujeres, en unos hechos presuntamente sucedidos entre 2021 y 2022.

Partey no podrá tener contacto directo e indirecto con las denunciantes y su caso se ha transferido a un tribunal de la Corona para su próximo juicio, el 2 de septiembre en Old Bailey, el tribunal penal central de Inglaterra y Gales.

El centrocampista fue acusado por una mujer de dos cargos de violación, otra de tres cargos de violación y una tercera víctima de agresión sexual, que siempre ha sido negados por el ghanés, pese a lo cual muchos aficionados del Villarreal habían mostrado en redes sociales su desacuerdo ante su posible llegada al club español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Villarreal ha señalado que “el jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra”. “La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan. Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Villarreal CF quiere reiterar con total claridad su firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas”, finaliza el comunicado.

Fuente: EFE