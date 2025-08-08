Fútbol Internacional

Paraguay-Brasil, test de preparación para el Mundial Sub 20

La selección nacional juvenil abre este viernes la serie de dos partidos amistosos frente a su similar de Brasil, como parte de su preparación de cara al Mundial Sub 20 Chile 2025, a celebrarse del 27 de setiembre al 19 de octubre, en el país trasandino.

07 de agosto de 2025 - 17:46
Antolín Alcaraz dirige el entrenamiento de este jueves previó al amistoso ante Brasil.
Los dos encuentros programados contra la Canarinha se cumplirán este viernes y el lunes próximo, en estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino CARFEM en Ypané, a partir de las 16:00. En ambas jornadas el acceso es libre y gratuito al público.

El entrenador de la Albirroja Sub 20, Antolín Alcaraz, convocó a 25 jugadores, quienes desde el lunes están trabajando en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané, con miras a estos dos juegos amistosos de carácter internacional.

Los convocados son: Arqueros: Facundo Insfrán, Víctor Rojas y Francisco Mongelón; Defensores: Rodrigo Gómez, Tobías Morínigo, Ezequiel Duarte, Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Gadiel Paoli y Alexandro Maidana; Mediocampistas: Ángel Aguayo, Lucas Guiñazú, Fabrizio Baruja, Luca Kmet, Octavio Alfonso, Santiago Puzzo y Osmar Giménez; Delanteros: Tiago Caballero, César Miño, Gabriel Aguayo, Jonathan Ramos, Rodrigo Cáceres, Rodrigo Villalba y David Fernández.

Paraguay integra el Grupo B del Mundial, junto con República de Corea, Panamá y Ucrania.

