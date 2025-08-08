PSG acapara las candidaturas al Balón de Oro

Mientras que en apartado masculino conocerá un nuevo ganador, ya que la lista de 30 candidatos no recoge ninguno de los antiguos, en el femenino están Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas hornadas, en una lista con seis españolas, cinco inglesas y en la que solo el Barça con seis nombres contesta la hegemonía de la Premier, con siete jugadoras del Arsenal y cuatro del Chelsea.

Todos ellos se darán cita en la gala que tendrá lugar en el parisiense teatro Chatelet el próximo 22 de septiembre, convertido en la fiesta del fútbol por un día. La renovación parece la norma en el Balón de Oro masculino.

Sin el español Rodri, lesionado toda la pasada campaña, sin el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, vencedores de trece ediciones desde 2008, un aire fresco parece abrirse paso.

Yamal, a sus 18 años, figura como uno de los candidatos, impulsado por una gran temporada en el Barça, 21 goles, 22 asistencias, campeón de liga, copa y Supercopa en España, pero que puede verse penalizado por su derrota en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán y en la final de la Liga de las Naciones contra Portugal.

A sus 18 años, el atacante opta además a renovar el trofeo Kopa, a mejor jugador menor de 21, junto con su compatriota y compañero de equipo Pau Cubarsí, aunque su principal rival parece ser el francés del PSG Desiré Doué, de entre una lista en la que también figura el reciente fichaje del Real Madrid Dean Huijsen.

La buena temporada de su club le ha llevado a colocar a cuatro futbolistas entre los 30 finalistas, acompañado por Pedri, que integra la lista por segunda vez, el polaco Robert Lewandowski, segundo en 2021, y Raphinha, debutante en esa nómina.

El Barcelona se ha colado también entre los candidatos a mejor club del año y su entrenador, el alemán Hansi Flick, entre los finalistas al trofeo Cruyff a mejor entrenador. Solo el PSG le supera.

Además de Dembélé, el club de la capital francesa tiene al meta italiano Gianluigi Donnarumma, igualmente candidato al trofeo Yashin al mejor portero, que ya ganó en 2021, al francés Désiré Doué, que opta igualmente al Kopa, al marroquí Achraf Hakimi, a los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha, al georgiano Khvitcha Kvaratskhelia y al español Fabián Ruiz.

Con tres nombres se ha quedado el Madrid, que paga su falta de títulos: el brasileño Vinicius, segundo de la pasada edición y protagonista de un plantón que dio mucho que hablar, el inglés Jude Bellingham, tercero en 2024, y el francés Kylian Mbappé, que con su Bota de Oro puede llamar a la puerta del premio, tras haber sido tercero en 2023.

Premio Kopa, femenino

Por vez primera se entregará el premio Kopa femenino, al que optan la española del Barcelona Vicki López, la colombiana del Madrid Linda Caicedo y la paraguaya del Club Olimpia Claudia Martínez Ovando.

Fuente: EFE