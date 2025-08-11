Barça cierra pretemporada con goleada ante el Como

Dos tantos de Fermín López y otros dos de Lamine Yamal, que fueron los más destacados, marcaron la diferencia.

El otro tanto lo anotó Raphinha. El Barça fue muy efectivo, tiene los mecanismos intactos del pasado curso y demostró que vuelve a aspirar a todo.

La segunda versión del proyecto de Hansi Flick ha nacido como el anterior, con goles, presión asfixiante, mucho acierto ante la meta contraria y nuevos elementos añadidos a la primera idea original.

Ayer ante el Como con Joan Garcia y Marcus Rashford como debutantes y titulares. Faltaba Íñigo Martínez, que se ha ido a Arabia Saudí; y los lesionados Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos lesionados.

El Barça lo finiquitó en 25 minutos, entre el 20 y el 45, cuando anotó cuatro tantos, dos de Fermín López, uno de Raphinha y otro de Lamine Yamal.