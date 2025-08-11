Crystal Palace vence a Liverpool se hace del trofeo Community Shield

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador y más tarde el neerlandés Jeremie Frimpong amplió la ventaja a los Reds, mientras que el francés Jean-Philippe Mateta y el senegalés Ismaila Sarr igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

En los disparos desde el punto blanco, Las Águilas no perdonaron los tres fallos del Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

El partido fue un jarro de agua fría para el renovado Liverpool, que se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.

Wirtz (145 millones de dólares), Ekitike (93), Frimpong (46,5) y el lateral húngaro Milos Kerkez (54,6) fueron titulares en este partido que enfrenta al vencedor de la Copa de Inglaterra y de la Premier League.