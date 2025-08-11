Brasileirão: Anotación de Caballero para el triunfo de Santos

El equipo dirigido por Leonardo Jardim atacó sin piedad durante la primera parte y el gol llegó recién a los 43 minutos con Fabrício Bruno, que abrió el marcador del estadio Mineirão de cabeza.

Guilherme niveló el encuentro y metió la pelota al fondo de la red a los 61 minutos. A los 87 minutos, el paraguayo Gustavo Caballero sentenció el 1-2 para el Peixe, tras una asistencia de Guilherme.

Lea más: Clausura Argentino: Platense logra el empate con un gol de Ronaldo Martínez

Este resultado alejó al Santos de la zona de descenso, y lo ubicó decimocuarto, con 21 puntos. En este contexto, Flamengo, con un partido menos, mantiene el liderato, tras vencer el sábado por 2-1 al Mirassol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En São Paulo, Palmeiras venció por 2-1 a Ceará en un partido reñido, que contó con un primer tiempo marcado de faltas y recién se intensificó en la segunda parte. En el Verdão ingresaron de titular los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vasco da Gama y Atlético Mineiro terminaron en tablas, con un empate 1-1.

* Posiciones: Flamengo 40 puntos, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, Bahia 30, Botafogo 29, Mirassol y São Paulo 28, Bragantino 27, Fluminense, Atlétivo Mineiro e Internacional 24, hasta la undécima posición de la clasificación.