Pitta, 8 goles en Bragantino y 49 en Brasil

Bragantino perdió de local por 3-1 contra Inter de Porto Alegre. El tanto del elenco dueño de casa lo hizo Isidro Pitta Saldívar, que totaliza ocho conversiones en 32 cotejos con el club paulista, al que se unió esta temporada.

Lea más: Damián Bobadilla crece en Brasil

El surgido en Cerro Porteño hizo ocho tantos en 42 encuentros con el Juventude de Caxias do Sul en 2022. Entre el 2023 y 2024 militó en Cuiabá, también en la Serie A, acumulando 33 tantos en 108 presencias.

El “Vikingo” es componente de la selección paraguaya y una importante pieza ofensiva del club de Bragança Paulista, que marcha en la parte superior de la clasificación del Brasileirão.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy