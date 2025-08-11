Fútbol Internacional

Pitta, 8 goles en Bragantino y 49 en Brasil

Isidro Pitta Saldívar marcó el sábado el gol de Bragantino, que perdió de local contra Inter de Porto Alegre 3-1, por la decimonovena ronda del Brasileirão. El atacante cordillerano totaliza 49 anotaciones en el vecino país, con tres clubes.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 15:07
Isidro Miguel Pitta Saldívar (25 años), futbolista paraguayo del Bragantino de Brasil.
Bragantino perdió de local por 3-1 contra Inter de Porto Alegre. El tanto del elenco dueño de casa lo hizo Isidro Pitta Saldívar, que totaliza ocho conversiones en 32 cotejos con el club paulista, al que se unió esta temporada.

El surgido en Cerro Porteño hizo ocho tantos en 42 encuentros con el Juventude de Caxias do Sul en 2022. Entre el 2023 y 2024 militó en Cuiabá, también en la Serie A, acumulando 33 tantos en 108 presencias.

El “Vikingo” es componente de la selección paraguaya y una importante pieza ofensiva del club de Bragança Paulista, que marcha en la parte superior de la clasificación del Brasileirão.

