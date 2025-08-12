Copa Sudamericana: Atractivos duelos con la mira puesta en cuartos

En Cali, el América recibe al poderoso Fluminense, luego de la presentación del cuadro brasileño en el Mundial de Clubes, donde llegó a cuartos de final.
El Mushuc Runa saldrá hoy, en medio de su peor momento futbolístico, en procura de una hazaña al enfrentamiento contra el Independiente del Valle, que es el favorito para ganar los octavos de final.
En otro de los juegos de hoy, el Once Caldas buscará dar la sorpresa y tomar ventaja en el partido de ida de los octavos de final en casa ante Huracán, que hizo una sólida fase de grupos.
Programación
Martes: En Manizales (19:00 hora paraguaya): Once Caldas (COL) - Huracán (ARG); En Quito (21:30): Independiente del Valle (ECU) - Mushuc Runa (ECU); En Cali (21:30): América de Cali (COL) - Fluminense (BRA).
Mañana: En La Paz (19:30): Bolívar (BOL) - Cienciano (PER); En Lima (21:30): Alianza Lima (PER) - Universidad Católica (ECU); En Santiago (21:30): Universidad de Chile (CHI) - Independiente (ARG).
Jueves: En Belo Horizonte (19:00): Atlético Mineiro (BRA) - Godoy Cruz (ARG); En Santiago del Estero (21:30): Central Córdoba (ARG) - Lanús.