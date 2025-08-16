Fútbol Internacional

Vídeo: La asistencia de José Florentín para el triunfo de Central Córdoba

Central Córdoba derrotó 1-0 a Lanús en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La victoria del Ferroviario fue con asistencia de José Florentín.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 11:26
El paraguayo José Florentín (seg. de der. a izq.), futbolista de Central Córdoba, celebra un gol en el partido frente a Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Argentina.@cacc_sde

Central Córdoba superó 1-0 a Lanús con una asistencia paraguaya en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025: el Ferroviario marcó el único gol del partido a los 58 minutos con pase de cabeza de José Florentín y definición de Gastón Verón. El ex Guaraní y Vélez Sarsfield sumó la segunda asistencia en la temporada: además, registra 4 tantos entre el torneo Apertura, torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

La asistencia de José Florentín en el triunfo 1-0

