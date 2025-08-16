Vídeo: La asistencia de José Florentín para el triunfo de Central Córdoba

Central Córdoba superó 1-0 a Lanús con una asistencia paraguaya en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025: el Ferroviario marcó el único gol del partido a los 58 minutos con pase de cabeza de José Florentín y definición de Gastón Verón. El ex Guaraní y Vélez Sarsfield sumó la segunda asistencia en la temporada: además, registra 4 tantos entre el torneo Apertura, torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

La asistencia de José Florentín en el triunfo 1-0