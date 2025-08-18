Clausura Argentino: Arzamendia se hizo sentir

Román Gómez amplió para Estudiantes (45’) y a partir de ahí, todo fue de Banfield con la remontada gracias a Rodrigo Auzmendi (54’), Lautaro Ríos (61’) y Martín Rio (63’).
Resultados de la quinta fecha: Viernes: Aldosivi 0-Belgrano 0, Instituto 0-Unión 4 y Racing 1-Tigre 2; Sábado: Platense 2-San Lorenzo 1, Huracán 1-Argentinos Juniors 0, Rosario Central 1-Riestra 1 y Vélez 2-Independiente 1; Ayer: Gimnasia y Esgrima 1-Lanús 2, Defensa y Justicia 1-Newell’s 1, Central Córdoba 1-Barracas 1, Banfield 3-Estudiantes 2, River 4-Godoy Cruz 2 y Independiente Rivadavia-Boca; Hoy: Sarmiento-Atlético Tucumán y Talleres-San Martín SJ.
Posiciones: Grupo A: Barracas Central 10 puntos, Estudiantes y Huracán 9, Unión, Belgrano y Defensa y Justicia 8; Grupo B: River Plate 11, Lanus 9, San Lorenzo y Vélez 8, Rosario Central, Deportivo Riestra y Gimnasia 7 unidades.
