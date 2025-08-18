Premier League: Triunfo sufrido de Arsenal

Un saque de esquina lanzado por Declan Rice y rematado de cabeza en el segundo palo por el italiano Riccardo Calafiori (minuto 13), después de una intervención fallida del arquero turco del United Altay Bayindir, fue suficiente para que los tres puntos fueran para el Arsenal.

Lea más: El Tigre Riveros ruge en la Liga chilena

El Manchester United, equipo del paraguayo Diego León (no estuvo convocado), dio una imagen mejor que la de gran parte de la última temporada, que fue muy decepcionante y en la que terminó decimoquinto, pero no fue suficiente para evitar la derrota ante su público.

El guardameta visitante, el español David Raya, fue el protagonista del partido con sus intervenciones salvadoras para sostener la ventaja del Arsenal hasta el final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El otro partido destacado de la víspera fue el derbi londinense en el que Chelsea y Crystal Palace empataron a cero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Era el primer partido oficial para el Chelsea desde que el pasado mes conquistara el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El Crystal Palace se confirma como un equipo incómodo para los grandes, una semana después de haber ganado en la tanda de penales al Liverpool en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).