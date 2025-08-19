Tony Sanabria pasa al Cremonese y Matías Rojas ficha por el Portland Timbers

Tony continúa en Italia, donde deja al Torino luego de cinco años para fichar por el Cremonese, equipo recién ascendido a la Serie A y donde llegó a jugar el paraguayo Gustavo Neffa (1989-1991).

Según la prensa italiana, la transferencia de Sanabria se hizo en 3 millones de euros y el ariete albirrojo firmará contrato hasta el 2028.

* Trayectoria. Sanabria ha desarrollado toda su carrera profesional en Europa. Comenzó en la Masía del Barcelona de España. No llegó a debutar en Primera, pero brilló en las categorías juveniles. En la temporada 2013-14 conquistó la UEFA Youth League, que es la Liga de Campeones de Europa a nivel juvenil.

Luego se marchó a Italia fichando por la Roma. Allí también triunfó en la categoría Primavera. En Serie A jugó 2 partidos y fue cedido al Sassuolo (2 partidos).

Luego de su retorno a la Liga española volvió a Italia y jugó dos temporadas en Genoa (2018/20), registrando 9 goles y 2 asistencias en 39 juegos, antes de fichar por el Torino (2020/25), donde marcó 30 goles y repartió 8 asistencias y 143 partidos.

En España se destacó en el Sporting Gijón (2015/16) con 11 goles y 1 asistencia en 30 partidos para dar el salto al Real Betis, donde en dos ciclos (2016-18 y 2020) también cosechó buenos números: 22 tantos y 2 asistencias en 84 presentaciones.

Matías, a la MLS

Matías Rojas vuelve a la Mayor League Soccer (MLS) de Estados Unidos, tras jugar el año pasado en el Inter Miami. Este martes firmó por seis meses con el Portland Timbers, donde compartirá vestuario con el compatriota Cristhian Paredes.

Será su octavo club en cuatro diferentes países. Rojas viene de jugar el primer semestre del año en el argentino River Plate, donde solo disputó 8 partidos, hizo un gol y sufrió tres lesiones musculares.

El ex Cerro Porteño también pasó por otros equipos de Argentina (Lanús, Defensa y Justicia, Racing Club) y Brasil (Corinthians).