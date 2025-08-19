Fútbol Internacional

Vídeo: Así fue la lesión de rodilla que sufrió Mathías Villasanti

Mathías Villasanti encendió las alarmas de Gremio de Porto Alegre y de la selección de Paraguay. El ex Cerro Porteño sufrió una dura lesión de rodilla en la victoria del Tricolor gaúcho sobre el Atlético Mineiro de Junior Alonso.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 12:58
El paraguayo Mathías Villasanti, jugador de Gremio de Porto Alegre, queda tendido en el suelo después de sufrir una lesión en el partido frente a Atlético Mineiro por la fecha 19 de la SErie A de Brasil en el estadio MRV, en Belo Horizonte, Brasil.
El paraguayo Mathías Villasanti, jugador de Gremio de Porto Alegre, queda tendido en el suelo después de sufrir una lesión en el partido frente a Atlético Mineiro por la fecha 19 de la SErie A de Brasil en el estadio MRV, en Belo Horizonte, Brasil.@geglobo

Mathías Villasanti sufrió una dura lesión y generó preocupación en Gremio de Porto Alegre y en la selección de Paraguay. Poco antes de finalizar el primer tiempo del triunfo 3-1 sobre Atlético Mineiro de Junior Alonso con un tanto de Fabián Balbuena, el ex Cerro Porteño torció la rodilla izquierda en la disputa de un balón. El futbolista paraguayo fue retirado en camilla y posterior al encuentro, dejó el MRV Arena en muletas.

