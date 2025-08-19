Vídeo: Así fue la lesión de rodilla que sufrió Mathías Villasanti

Mathías Villasanti sufrió una dura lesión y generó preocupación en Gremio de Porto Alegre y en la selección de Paraguay. Poco antes de finalizar el primer tiempo del triunfo 3-1 sobre Atlético Mineiro de Junior Alonso con un tanto de Fabián Balbuena, el ex Cerro Porteño torció la rodilla izquierda en la disputa de un balón. El futbolista paraguayo fue retirado en camilla y posterior al encuentro, dejó el MRV Arena en muletas.

Así fue la lesión de Mathías Villasanti