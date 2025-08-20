Libertadores: Bobadilla y Sánchez, a cuartos de final

En Brasil. Los penales fueron la clave del pase a cuartos de final del Sao Paulo. En su feudo, el Morumbí, el tricolor paulista se impuso desde los doce pasos por 4-3 tras empatar 1-1 ante el Atlético Nacional

* São Paulo FC 1-Atlético Nacional 1. Goles: 3’ André Silva (SP); 70’ Alfredo Morelos, de penal (AN). Exp: 71’ Edwin Cardona (AN). Ida: 0-0. En penales, ganó São Paulo 4-3. Damián Bobadilla arrancó de titular y jugó hasta el final.

En cuartos, São Paulo enfrentará al ganador de la serie entre Liga de Quito y Botafogo.

En Argentina. En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida (0-1) y sellar el pase a los cuartos. donde irá en choque de argentinos ante Vélez.

* Racing Club 3-Peñarol 1. Goles: 7’ y 83’ Adrián Martínez, el 2° de penal, 90+4’ Franco Pardo (R); 15’ Nahuel Herrera (P). Exp: 87’ Marcos Rojo y Bruno Zuculini (R), desde el banquillo. En Racing no fue convocado esta vez el paraguayo Richard Sánchez.

* Vélez Sarsfield 2-Fortaleza 0. Goles: 7’ Maher Carrizo, 28’ Tomás Galván (VS). Ida: 0-0. En Fortaleza jugó el paraguayo Adam Bareiro desde los 75.

Hoy, Palmeiras-Universitario

El brasileño Palmeiras, donde juegan los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa, buscará este jueves de local sellar su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores contra el peruano Universitario, al que goleó 4-0 en Perú.

* 21:30 Palmeiras vs. Universitario, en el estadio Allianz Parque, en São Paulo (ESPN5). Ida: 4-0.

* 19:00 Liga de Quito vs. Botafogo, en el estadio Casa Blanca, de Quito (ESPN). Ida: Ganó Botafogo 1-0.

Fluminense, en la Sudamericana

Fluminense, Independiente del Valle y Once Caldas avanzaron el martes a cuartos de final del torneo de la Copa Sudamericana.

* “Flu”, con el paraguayo Rubén Lezcano entre los suplentes, venció de local 2-0 al América de Cali y se clasificó con global 4-1.

* Independiente del Valle, con el zaguero guaraní Luis Zárate de suplente, ganó en penales 4-2 al Mushuc Runa, tras perder el partido 1-2 (global 2-2).

* Once Caldas venció en Argentina 3-1 a Huracán y avanzó con global de 4-1.

-Partidos para hoy:

* 19:00 Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro, en Mendoza (Tigo+). Ida: 1-2.

* 21:30 Lanús vs. Central Córdoba, en Buenos Aires (Tigo Sports+). Ida: 0-1.