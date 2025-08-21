El día después de los incidentes: Un hincha de U está en terapia

Universidad de Chile publicó un comunicado revelando la cantidad de hinchas hospitalizados por heridas después de los graves y vergonzosos incidentes con los aficionados de Independiente de Avellaneda en una de las tribunas

Lea más: Los vídeos de los incidentes entre hinchas en Avellaneda

superiores del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Según el club, el Hospital Fiorito recibió un total de 12 contusos.

“El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con los responsables del Hospital Fiorito para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico”, informó la “U” en las redes sociales. Debido a los hechos violentos, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue cancelado por la CONMEBOL.

Un hincha de la “U” está en terapia intensiva

Los Azules mencionaron que un aficionado está en terapia intensiva. “Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy”, comunicó la institución, que espera por la resolución del ente rector del fútbol sudamericano sobre el caso.

El comunicado de la “U” sobre los 12 heridos