Vídeo: Los graves incidentes entre hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile

La CONMEBOL canceló la vuelta entre Independiente vs. Universidad de Chile por los graves y vergonzosos incidentes entre hinchas en la tribuna que ocuparon los visitantes en el Libertadores de América-Ricardo Bochini. Los simpatizantes chilenos habían arrojado monedas, palos y bombas, según cuenta el Diario Olé, desde la segunda bandeja a la primera, donde estaban ubicados los seguidores argentinos.

Los hechos violentos retrasaron el inicio del segundo período. Según Infobae, luego de tres avisos por los altoparlantes del estadio, la Policía ingresó para desalojar la gradería. El encuentro, igualado 1-1 por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, continuó por unos diez minutos hasta que el árbitro Gustavo Tejera ordenó la suspensión ya que un seguidor del Rojo ingresó al campo con una herida en la cabeza.

Los incidentes entre hinchas argentinos y chilenos

Un hincha de la U se tiró desde la tribuna alta

Con el encuentro parado, luego de la conversación del juez con lo capitanes de ambos equipos y el jefe de seguridad, En ese instante, avisaron a los fanáticos trasandinos que abandonen el escenario, pero unos cuántos quedaron. En ese momento, barras de Independiente subieron a la tribuna y atacaron a los que permanecían en el lugar. Por la desesperación, un seguidor de la “U” se tiró desde la parte más alta del sector.

