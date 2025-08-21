Libertad

River Plate vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Libertad enfrenta hoy a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 09:39
El paraguayo Robert Rojas (d), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a River Plate de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Robert Rojas (d), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a River Plate de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.022808+0000 DANIEL DUARTE

Libertad enfrenta a River Plate en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo visita al Millonario de Matías Galarza en el Monumental de Buenos Aires: luego del 0-0 de la ida, juegan la vuelta a las 21:30, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

River Plate vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

El argentino Facundo Colidio (c), futbolista de River Plate, disputa el balón con Iván Franco (d) y Robert Rojas, futbolistas de Libertad, en el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
El argentino Facundo Colidio (c), futbolista de River Plate, disputa el balón con Iván Franco (d) y Robert Rojas, futbolistas de Libertad, en el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

River Plate vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

River Plate vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

