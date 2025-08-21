River Plate vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Libertad enfrenta a River Plate en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo visita al Millonario de Matías Galarza en el Monumental de Buenos Aires: luego del 0-0 de la ida, juegan la vuelta a las 21:30, hora de Paraguay. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: Libertad, en busca de la épica y el boleto a los cuartos de final
River Plate vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas
Estados Unidos - Este: 20:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
River Plate vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
River Plate vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.