Mastantuono, nuevo ídolo del Real Madrid y atractivo de LaLiga

El argentino, tercer extranjero más joven en debutar con el club blanco (18 años y 5 días) , se mostró activo en los 30 minutos — incluido el tiempo de descuento— en los que participó el martes, durante la victoria de su equipo ante Osasuna (1-0) gracias al tanto del francés Kylian Mbappé.

Incluso, el atacante dispuso de una buena oportunidad de gol, con un disparo en el 89 que detuvo el portero Sergio Herrera, dejando entrever la calidad del exjugador del River Plate.

Cinco días después de cumplir los 18 años y de ser oficialmente jugador del Real Madrid, Mastantuono saltó al césped con el dorsal ’30’ y exhibió su desparpajo en su lucha por recuperar el balón en duelos.

En Oviedo, la escuadra merengue se medirá el domingo a un recién ascendido que cuenta con un ilustre veterano formado en la entidad, Santi Cazorla. Sin embargo, el conjunto asturiano del ex del Arsenal no tuvo el inicio deseado tras 24 años fuera de la élite y perdió ante el Villarreal 2-0.

Con la victoria ante Osasuna, el Real Madrid sacó en positivo algunas sensaciones, pero sobre todo los tres puntos, los mismos que tiene el FC Barcelona, actual líder por la diferencia de goles al haberse impuesto 3-0 en Mallorca y que se enfrentará el sábado al Levante.

