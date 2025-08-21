Fútbol Internacional

Mastantuono, nuevo ídolo del Real Madrid y atractivo de LaLiga

Tras un “buen impacto”, tal como lo definió su técnico Xabi Alonso, Franco Mastantuono se ha convertido en un nuevo ídolo para los hinchas del Real Madrid, que ya están ansiosos por verle de nuevo, el domingo en Oviedo en un partido de la segunda jornada de LaLiga.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 19:30
El delantero argentino del Real Madrid Franco Mastantuono (d) controla el balón durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Real Madrid y Atlético Osasuna, en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal
El delantero argentino del Real Madrid Franco Mastantuono (d) controla el balón durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Real Madrid y Atlético Osasuna, en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal Mariscal

El argentino, tercer extranjero más joven en debutar con el club blanco (18 años y 5 días) , se mostró activo en los 30 minutos — incluido el tiempo de descuento— en los que participó el martes, durante la victoria de su equipo ante Osasuna (1-0) gracias al tanto del francés Kylian Mbappé.

Incluso, el atacante dispuso de una buena oportunidad de gol, con un disparo en el 89 que detuvo el portero Sergio Herrera, dejando entrever la calidad del exjugador del River Plate.

Cinco días después de cumplir los 18 años y de ser oficialmente jugador del Real Madrid, Mastantuono saltó al césped con el dorsal ’30’ y exhibió su desparpajo en su lucha por recuperar el balón en duelos.

En Oviedo, la escuadra merengue se medirá el domingo a un recién ascendido que cuenta con un ilustre veterano formado en la entidad, Santi Cazorla. Sin embargo, el conjunto asturiano del ex del Arsenal no tuvo el inicio deseado tras 24 años fuera de la élite y perdió ante el Villarreal 2-0.

Con la victoria ante Osasuna, el Real Madrid sacó en positivo algunas sensaciones, pero sobre todo los tres puntos, los mismos que tiene el FC Barcelona, actual líder por la diferencia de goles al haberse impuesto 3-0 en Mallorca y que se enfrentará el sábado al Levante.

* Partidos de la 2ª jornada: Viernes: 16:30 Betis - Alavés (ESPN4).

Sábado: 12:00 Mallorca - Celta Vigo (ESPN4); 14:30 Atlético Madrid - Elche; 16:30 Levante - Barcelona (Directv).

Domingo: 12:00 Osasuna - Valencia; 14:30 Villarreal - Girona; 14:30 Real Sociedad - Espanyol (ESPN4); 16:30 Oviedo - Real Madrid (ESPN).

Lunes: 14:30 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano; 16:30 Sevilla - Getafe (ESPN4).

* Posiciones: Barcelona 3 puntos, Rayo 3, Getafe 3, Villarreal 3, Athletic 3, Alavés 3, Espanyol 3, Real Madrid 3, Elche 1, Betis 1, Real Sociedad 1, Valencia 1. (AFP).

