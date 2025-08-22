Juan Pablo Vojvoda, nuevo técnico de Gustavo Caballero en Santos de Brasil

Vojvoda asume el cargo tras la destitución de Cleber Xavier, quien fue despedido el pasado fin de semana luego de la derrota del Santos por 6-0 contra el Vasco da Gama en el Campeonato Brasileño. Desde entonces, el equipo estaba bajo el mando de un entrenador interino.

El nuevo estratega llega con un exitoso historial reciente. Dirigió al Fortaleza de Brasil desde 2021 hasta julio de este año, donde se le considera el técnico más exitoso y duradero en la historia del club. Con Vojvoda, el equipo alcanzó una semifinal de la Copa de Brasil (2021), participó en tres ediciones de la Copa Libertadores (2022, 2023 y 2025) y disputó una final de la Copa Sudamericana. Además, el Fortaleza terminó entre los cuatro primeros del Campeonato Brasileño en dos de los últimos cuatro años (2021 y 2024).

Antes de su paso por Brasil, Vojvoda dirigió a varios equipos en Argentina, como Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán. En 2020, estuvo al frente de Unión La Calera en Chile.

Recientemente, el Santos había intentado fichar a Jorge Sampaoli, quien ya había dirigido al club en 2019 y lo llevó a ser subcampeón. Sin embargo, Sampaoli confirmó públicamente que decidió rechazar la oferta tras un análisis en el que solicitó refuerzos que el club no podía costear.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de haber regresado a la primera división y de la llegada de Neymar este año, el Santos no levanta cabeza y se encuentra en el decimoquinto puesto de la tabla de la liga nacional. En esta ventana de transferencias, el club ha sumado cuatro nuevos jugadores: los mediocampistas Gustavo Caballero y Willian Arão, y los laterales Igor Vinícius y Mayke.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: EFE