Flamengo y Palmeiras retoman el Brasileirão, tras avanzar en la Libertadores

El Fla,líder con 43 puntos, recibe el lunes en la vigésimoprimera jornada al Vitória (17º), un rival que todavía no conoce la victoria como visitante. El Verdão, escolta con 39 unidades y un partido menos, hace lo propio ese mismo día con el colista Sport.
Después de eliminar el miércoles al Internacional de Porto Alegre en la Libertadores, el equipo entrenado por Filipe Luís fue comparado por la prensa con el arrollador Flamengo del portugués Jorge Jesús que en 2019 ganó el Brasileirão y el torneo continental.
Filipe Luís, entonces futbolista, integraba aquel plantel. “No puedo nunca, jamás, colocarme a la altura del entrenador que estaba en ese momento, Jorge Jesús”, expresó el exlateral. “Si no es el mejor de la historia del Flamengo, es uno de los mejores”, agregó.
El ambiente es distinto en un criticado Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira. Si bien bastó para dejar en el camino a Universitario de Perú en la Libertadores, el equipo tuvo una floja presentación al empatar 0-0 en Sao Paulo, avanzando gracias a su goleada 4-0 en Lima.
El partido contra Sport podría suponer el debut del nuevo portero palmeirense, Carlos Miguel, recién llegado desde el Nottingham Forest por 5,5 millones de euros.
* Programa de la 21ª jornada. Sábado: 16:00 Bragantino-Fluminense; 18:30 Cruzeiro-Internacional; 20:00 Grêmio-Ceará.
Domingo: 16:00 Bahía- Santos (Globo TV); 16:00 Vasco -Corinthians; 18:30 Juventude-Botafogo; 18:30 Fortaleza-Mirassol; 20:30 São Paulo-Atlético Mineiro.
Lunes: 19:00 Palmeiras-Sport Recife; 21:00 Flamengo-Vitória.
* Posiciones: Flamengo 43 puntos, Palmeiras 39, Cruzeiro 38, Bahía 33, Botafogo 29, Mirassol 29, São Paulo 29, Fluminense 27, Bragantino 27, Ceará 25, Atl. Mineiro 24, Inter 24, Grémio 23, Corinthians 22, Santos 21, Vasco 19 , Vitória 19, Juventude 18, Fortaleza 15, Sport Recife 10.