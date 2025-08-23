Ángel Di María define el clásico de Rosario con un golazo

El “Fideo” se vistió de héroe y marcó un golazo que perdurará en el recuerdo al darle el triunfo a Rosario Central sobre Newell’s, en un vibrante encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

El Clásico Rosarino estuvo marcado por una primacía del roce por sobre el juego pero la excelsa definición de Ángel Di María le dio la victoria al Canalla, que estira su paternidad, suma ya cinco victorias consecutivas ante la Lepra, y es escolta de la Zona B al estar a un punto de los líderes River y San Lorenzo.

Los paraguayos Juan Ángel Espínola y Carlos González jugaron de titulares en Newell’s, mientras que Enzo Giménez (Central) y Saúl Salcedo (Ñulls) estuvieron entre los suplentes.

Por su parte, San Lorenzo, con otra gran actuación del arquero paraguayo Orlando Gill, derrotó 1-0 a Instituto de Córdoba, que alistó de titular al zaguero paraguayo Juan Franco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados: Barracas Central 1-Defensa y Justicia 1; Tigre 1-Ind. Rivadavia 1; San Lorenzo 1-Instituto 0; Rosario Central 1- Newell’s 0; Atl. Tucumán-Talleres; San Martín-Gimnasia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Domingo: 14:00 Unión-Huracán; 16:15 Argentinos-Racing; 18:15 Boca-Banfield (ESPN); 20:30 Independiente-Platense.

Lunes: 15:00 Riestra-Sarmiento; 17:00 Godoy Cruz-Vélez; 19:00 Belgrano-Central Córdoba; 19:15 Estudiantes-Aldosivi; 21:15 Lanús-River (ESPN).

* Posiciones: Grupo A: Barracas 11, Defensa 9, Estudiantes 9, Huracán 9, Unión 8, Belgrano 8, Tigre 8, Central Córdoba 7, Banfield 7, Boca 6.

Grupo B: River 11, San Lorenzo 11, Rosario Central 10, Lanús 9, Vélez 8, Riestra 7, Gimnasia 7, Tucumán 6, Sarmiento 6, Platense 6.