Remontada de campeón del Barcelona

El Barcelona sufrió este sábado para remontar (2-3) a un aguerrido Levante, que logró adelantarse en la primera parte con goles de Iván Romero y José Luis Morales, pero Pedri González y Ferran Torres empataron el partido en el inicio de la segunda mitad y en el minuto 91 Unai Elgezabal marcó en propia meta al intentar rechazar un centro de Lamine Yamal.

Por su parte, el Atlético de Madrid tropezó por segundo partido consecutivo en la liga española después de desperdiciar su ventaja en un empate 1-1 con el ascendido Elche.

Resultados y goleadores:

* Mallorca 1-Celta de Vigo 1. Goles: 38’ Javi Rueda (CV); 87’ Mateu Jaume (M). Ast: 16.274.

* Atlético de Madrid 1-Elche 1. Goles: 8’ Alexander Sørloth (AM); 15’ Rafa Mir (E). Ast: 59.369.

* Levante 2-Barcelona 3. Goles: 15’ Iván Romero, 45+7’ José Luis Morales (L); 49’ Pedri, 52’ Ferran Torres, 90+1’ Unai Elgezabal (B). Ast: 23.415.

* Betis 1-Deportivo Alavés 0. Gol: 16’ Giovani Lo Celso (B). Ast: 54.646.

Domingo: 12:00 Osasuna-Valencia; 14:30 Villarreal-Girona; 14:30 Real Sociedad- Espanyol (ESPN4); 16:30 Oviedo-Real Madrid (ESPN).

Lunes: 14:30 Athletic Bilbao- Rayo Vallecano; 16:30 Sevilla-Getafe (ESPN4).

* Posiciones: Barcelona 6, Betis 4, Rayo 3, Getafe 3, Villarreal 3, Athletic 3, Espanyol 3, Real Madrid 3, Alavés 3, Elche 2.