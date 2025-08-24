Fútbol Internacional

La Juventus y el Como alcanzan al Napoli en cabeza de la Serie A

La Juventus y el ambicioso Como se impusieron 2-0 como locales en sus respectivos duelos ante Parma y Lazio, este domingo en la 1ª jornada de la Serie A, y alcanzaron en lo alto de la tabla al Napoli y al Cremonese de Tony Sanabria, que el sábado había brindado la nota al vencer 2-1 al AC Milan.

24 de agosto de 2025 - 18:20
Jonathan David, delantero canadiense, debutó con gol y victoria con la camiseta de Juventus (AFP).
En Turín, la Juventus pudo además festejar el estreno con gol de uno de sus fichajes estelares, el atacante canadiense Jonathan David, que abrió el camino de la victoria sobre el Parma en el minuto 59.

El Como, que dirige el ex internacional español Cesc Fábregas, también sorprendió, en su caso derrotando 2-0 a la Lazio.

* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) jugó desde el minuto 65 en el histórico triunfo sobre el AC Milan en el estadio San Siro. Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes en el empate 0-0 contra Lecce.

Resultados y goleadores:

* Juventus 2-Parma 0. Goles: 60’ Jonathan David, 84’ Dusan Vlahovic (J). Exp: 84’ Andrea Cambiaso (J).

* Atalanta 1-Pisa 1. Goles: 26’ Isak Hien, en contra (P); 50’ Gianluca Scamacca (A).

* Cagliari 1-Fiorentina 1. Goles: 68’ Rolando Mandragora (F); 90+4’ Sebastiano Luperto (C).

* Como 2-Lazio 0. Goles: 47’ Anastasios Douvikas, 73’ Nico Paz (C).

Lunes: 13:30 Udinese- Hellas Verona (por ESPN4); 15:45 Inter-Torino (ESPN).

<b>Resultados del sábado: </b>

* Milan 1-Cremonese 2. Goles: 28’ Federico Baschirotto, 61’ Federico Bonazzoli (C); 45+1’ Strahinja Pavlovic (M). Ast: 75.011.

* AS Roma 1-Bologna 0. Gol: 53’ Wesley Franca (R).

* Sassuolo 0-Napoli 2. Goles: 17’ Scott McTominay, 57’ Kevin de Bruyne (N). Exp: 79’ Ismaël Koné (S).

* Genoa 0-Lecce 0.

-Posiciones: Como 3 puntos, Juventus 3, Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Atalanta 1, Pisa 1, Cagliari 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Lecce 1.

-Goleadores: Con 1 gol: Baschirotto (Cremonese), Bonazzoli (Cremonese) , David (Juventus), De Bruyne (Napoli) , Douvikas (Como), Luperto (Cagliari), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli) , Pavlovic (Milan), Paz (Como), Scamacca (Atalanta), Vlahovic (Juventus), Wesley (Roma).

