La Juventus y el Como alcanzan al Napoli en cabeza de la Serie A

En Turín, la Juventus pudo además festejar el estreno con gol de uno de sus fichajes estelares, el atacante canadiense Jonathan David, que abrió el camino de la victoria sobre el Parma en el minuto 59.
El Como, que dirige el ex internacional español Cesc Fábregas, también sorprendió, en su caso derrotando 2-0 a la Lazio.
* Los paraguayos: Antonio Sanabria (Cremonese) jugó desde el minuto 65 en el histórico triunfo sobre el AC Milan en el estadio San Siro. Hugo Cuenca (Genoa) estuvo entre los suplentes en el empate 0-0 contra Lecce.
Resultados y goleadores:
* Juventus 2-Parma 0. Goles: 60’ Jonathan David, 84’ Dusan Vlahovic (J). Exp: 84’ Andrea Cambiaso (J).
* Atalanta 1-Pisa 1. Goles: 26’ Isak Hien, en contra (P); 50’ Gianluca Scamacca (A).
* Cagliari 1-Fiorentina 1. Goles: 68’ Rolando Mandragora (F); 90+4’ Sebastiano Luperto (C).
* Como 2-Lazio 0. Goles: 47’ Anastasios Douvikas, 73’ Nico Paz (C).
Lunes: 13:30 Udinese- Hellas Verona (por ESPN4); 15:45 Inter-Torino (ESPN).
<b>Resultados del sábado: </b>
* Milan 1-Cremonese 2. Goles: 28’ Federico Baschirotto, 61’ Federico Bonazzoli (C); 45+1’ Strahinja Pavlovic (M). Ast: 75.011.
* AS Roma 1-Bologna 0. Gol: 53’ Wesley Franca (R).
* Sassuolo 0-Napoli 2. Goles: 17’ Scott McTominay, 57’ Kevin de Bruyne (N). Exp: 79’ Ismaël Koné (S).
* Genoa 0-Lecce 0.
-Posiciones: Como 3 puntos, Juventus 3, Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Atalanta 1, Pisa 1, Cagliari 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Lecce 1.
-Goleadores: Con 1 gol: Baschirotto (Cremonese), Bonazzoli (Cremonese) , David (Juventus), De Bruyne (Napoli) , Douvikas (Como), Luperto (Cagliari), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli) , Pavlovic (Milan), Paz (Como), Scamacca (Atalanta), Vlahovic (Juventus), Wesley (Roma).