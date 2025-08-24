Mbappé lidera la victoria por 3-0 del Real Madrid en Oviedo

El atacante francés se giró sobre sí mismo en un magistral control orientado para marcar en el 37 de partido con un poderoso derechazo el primer tanto del partido. La escuadra asturiana reclamó, sin embargo, falta del también francés Aurelien Tchouameni en el robo de balón sobre el belga Leander Dendoncker, que propició la jugada. Pero, ni el árbitro ni el VAR consideraron punible esa acción.

El Villarreal goleó al Girona por 5-0 con un triplete del canadiense Tajon Buchanan y apartó del liderato de LaLiga EA Sports al Barcelona, que el sábado había logrado una victoria agónica de 3-2 ante el Levante.

Resultados y goleadores:

* Real Oviedo 0-Real Madrid 3. Goles: 37’ y 83’ Kylian Mbappé, 90+4’ Vinícius Júnior (RM). Ast: 29.758.

* Villarreal 5-Girona 0. Goles: 7’ Nicolás Pepe, 16’, 28’ y 64’ Tajon Buchanan, 25’ Rafa Marín V). Ast: 18.195.

* Real Sociedad 2- Espanyol 2. Goles: 10’ Pere Milla, 45+1’ Javi Puado, de penal (E); 62’ Ander Barrenetxea, 69’ Orri Óskarsson (RS). Ast: 31.616.

* Osasuna 1-Valencia 0. Gol: 9’ Ante Budimir (O). Exp: 22’ José Gayà (V). Ast: 21.226.

Lunes: 14:30 Athletic Bilbao- Rayo Vallecano; 16:30 Sevilla-Getafe (ESPN4).

-Resultados del sábado:

* Mallorca 1-Celta de Vigo 1. Goles: 38’ Javi Rueda (CV); 87’ Mateu Jaume (M). Ast: 16.274.

* Atlético de Madrid 1-Elche 1. Goles: 8’ Alexander Sørloth (AM); 15’ Rafa Mir (E). Ast: 59.369.

* Levante 2-Barcelona 3. Goles: 15’ Iván Romero, 45+7’ José Luis Morales (L); 49’ Pedri, 52’ Ferran Torres, 90+1’ Unai Elgezabal (B). Ast: 23.415.

-Viernes:

* Betis 1-Deportivo Alavés 0. Gol: 16’ Giovani Lo Celso (B). Ast: 54.646.

* Posiciones: Villarreal 6, Barcelona 6, Real Madrid 6, Espanyol 4, Betis 4, Rayo 3, Getafe 3, Athletic 3, Alavés 3, Osasuna 3, Real Sociedad 2, Elche 2.

-Goleadores: Con 3 goles: Buchanan (Villarreal, Mbappé (Real Madrid). Con 2: Pere Milla (Espanyol), Ferran Torres (Barcelona)