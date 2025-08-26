Alerta Julio Enciso: nuevas pruebas médicas por una lesión

Julio Enciso realizará nuevas pruebas médicas debido a una grave lesión que sufrió meses atrás y que detectó el Chelsea en los exámenes realizados en Londres hace unos días. “Julio Enciso sufrió una lesión grave en los últimos meses, por lo que el Chelsea quiere revisarlo todo a fondo y luego dar luz verde”, reveló hoy Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases internacional.

El periodista italiano puntualizó que “la prueba médica aquí no es una formalidad, es algo importante para dar luz verde al traspaso”. Por esta razón, el futbolista paraguayo continuará bajo revisión para el fichaje por Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, club en el que permanecerá por una temporada para luego retornar a la Premier League y vestir la casaca de los Blues.

Julio Enciso fue operado de la rodilla izquierda

Julio Enciso fue operado en julio de este año, en Buenos Aires, Argentina, de una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. El ex Libertad realizó la recuperación en nuestro país, de forma particular, hasta que a mediados de agosto viajó a Inglaterra para volver al Brighton con el fin de continuar con el proceso de restablecimiento y cerrar el acuerdo de traspaso con el consorcio BlueCo.