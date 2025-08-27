Gómez anota y avanza con Brighton en la Carabao Cup

Gómez, que arrancó de titular, anotó en el minuto 60 para el 3-0 parcial. Fue con un remate de derecha dentro del área chica, aprovechando un rebote tras la salida de un tiro de esquina. El futbolista paraguayo de 22 años, que fue sustituido a los 66, logró su primera anotación en tres partidos jugados en la temporada.

El francés Olivier Boscagli (13’), el alemán Brajan Gruda (20’), el griego Stefanos Tzimas (72’ y 77’) y el inglés Tom Watson (86’) anotaron los otros goles para el conjunto de las Gaviotas, que suma un punto en dos presentaciones en la Premier League y que no tuvo mayores inconvenientes para superar a un equipo que compite en la Championship, segunda división del fútbol inglés.

El vigente campeón de la Carabao Cup es el Newcastle, que le había superado por 2-1 al Liverpool, en la final disputada en marzo pasado en Wembley. Ambos clubes iniciarán la competición desde la tercera etapa.

Sunderland, eliminado

El Sunderland, sin el paraguayo Omar Alderete y presentando un equipo con varios suplentes, se despidió en segunda ronda de la Copa de la Liga al perder el martes en penales 6-5 (tras empate 1-1) contra el Huddersfield Town, que juega actualmente en la English Football League One, la tercera división del país.

* El Wolverhampton, sin el paraguayo Enso González (se recupera de una lesión), se clasificó para la siguiente fase al vencer en casa por 3-2 al West Ham United.