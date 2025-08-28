A 21 años de la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atenas

Se trata de la primera y única presea lograda hasta ahora por representantes paraguayos en el evento deportivo conglomerado más importante del mundo, que se disputa cada cuatro años y que solo es comparado con la Copa Mundial FIFA.

Un 28 de agosto del 2004 en el estadio Olímpico de la capital de Grecia, la selección paraguaya sub 23, reforzada con tres jugadores mayores, Carlos Gamarra, Julio César Enciso y José Saturnino Cardozo, enfrentó en la final por la medalla de oro a la Argentina.

El conjunto albirrojo, dirigido por Carlos Jara Saguier y que sufrió la baja por lesión del goleador Pepe Cardozo, perdió el partido definitorio 1-0 y se quedó con la presea de plata. Carlos Tévez marcó el único gol del encuentro para la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

Pese a la derrota en la lucha por el oro, fue muy destacada la labor de la selección paraguaya a lo largo de esos Juegos Olímpicos.

En la actualidad sigue cobrando mayor valor lo alcanzado por esos atletas y es digno reconocerlos como verdaderos héroes, ya que brindaron al deporte paraguayo una gran satisfacción con la conquista de la medalla

Los 18 jugadores medallistas:

* Arqueros (2): Diego Barreto, Rodrigo Romero.

* Defensores (7): Emilio Martínez, Julio Manzur, Carlos Gamarra, Pedro “Ganso” Benítez, José Devaca, Celso Esquivel, Aureliano Torres.

* Mediocampistas (5): Édgar Barreto, Julio Enciso, Diego Figueredo, Ernesto Cristaldo, Osvaldo Díaz.

* Delanteros (4): Pablo Giménez, José Cardozo, Fredy “Zorro” Bareiro, Julio González Ferreira.

La campaña Albirroja:

Fase Grupos: Paraguay 4-Japón 3; Paraguay 1- Ghana 2; Paraguay 1-Italia 0.

Cuartos de final: Paraguay 3-Corea del Sur 2.

Semifinal: Paraguay 3- Irak 1.

Final: Paraguay 0-Argentina 1.

-Goleadores: Con 5 goles: José Cardozo. Con 4: Fredy Bareiro. Con 1: Pablo Giménez, Aureliano Torres, Carlos Gamarra.