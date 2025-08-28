Inter Miami y Seattle Sounders definirán la Leagues Cup

El 1-0 del Sounders cayó al minuto 7 cuando, luego de un par de rechazos del portero serbio Novak Mikovic, el mediocampista argentino Pedro de la Vega apareció en el área para anotar con un disparo potente y frontal. Osaze DeRosario sentenció el 2-0 al definir una jugada individual dentro del área entre cinco defensores, al 57.

* En la primera semifinal jugada en el estadio Chase de Fort Lauderdale, el Inter Miami vino de atrás en el esperado regreso del astro argentino Lionel Messi para vencer 3-1 al Orlando City. Los Leones de Orlando se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 45+1 con un remate del mediocampista croata Marco Pasalic dentro del área.

Tras perderse los anteriores tres partidos por molestias musculares, Messi se encargó de firmar la voltereta para las Garzas de Miami; el 1-1 lo hizo de penal al 77 y el 2-1 lo definió dentro del área con asistencia del español Jordi Alba al 88. El venezolano Telasco Segovia sentenció el 3-1 al 90+1 tras una combinación en el área con el uruguayo Luis Suárez.

El próximo domingo, la definición

Los Sounders recibirán el próximo domingo (21:00) al Inter Miami para determinar al vencedor de la Leagues Cup. El equipo de Seattle gozará de la localía por haber terminado primero de la Conferencia de la MLS en la primera fase del torneo, en la que firmó tres victorias en tres encuentros.

Esta será la primera vez que el Inter Miami visite Seattle desde el aterrizaje de Messi y el resto de ‘europeos’ en la MLS. Si bien los Sounders nunca se han alzado con la Leagues Cup, el Inter Miami lo logró en 2023, semanas después del fichaje de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

* LA Galaxy recibirá al Orlando City por el tercer lugar.

* El campeón y el subcampeón, además del tercer lugar, clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

