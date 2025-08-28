Zlatan Ibrahimović recibe el Premio Presidente de la UEFA

Ibrahimović expresó su gratitud y felicidad al recibir el galardón, afirmando que es “un gran honor” que “significa mucho” para él. Además, destacó que jugar “con grandes jugadores y en grandes clubes” lo ayudó a convertirse en quien es hoy. Čeferin, por su parte, elogió la calidad del sueco como jugador y lo describió como alguien que “no olvida sus raíces”.

Lea más: Duro camino para PSG y Real Madrid en Champions, Barça con más fortuna

En un video de la UEFA que se exhibió para la apertura de la temporada, Zlatan reveló que sus goles favoritos son los que marcó con la selección de Suecia contra Italia, superando a Gianluigi Buffon, y el que anotó contra la selección de Inglaterra.

Aleksander Čeferin on why he chose Zlatan Ibrahimović as this year’s UEFA President’s Award winner... pic.twitter.com/0z85wggule — UEFA (@UEFA) August 28, 2025

Con una carrera impresionante, el sueco jugó en clubes de élite como el Malmö, Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milán, Paris Saint-Germain, Manchester United y Los Angeles Galaxy, donde se retiró en 2023. A lo largo de su trayectoria, ganó títulos nacionales con el Ajax, Inter, Barça, Milan, PSG y Manchester United. A nivel internacional, consiguió la Supercopa y el Mundial de Clubes con el Barcelona, y la Liga Europa con el Manchester United.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuente: EFE