Julio Enciso y BlueCo llegaron a un acuerdo: jugará en Estrasburgo y luego en el Chelsea

Julio Enciso finalmente acordó el traspaso a Racing de Estrasburgo. El consorcio BlueCo, propietario del club de la Ligue 1 de Francia y del Chelsea de Inglaterra, definió la contratación del futbolista paraguayo después de una operación que estuvo muy cerca de caer por la intervención quirúrgica que realizó el delantero en julio de este año.

La noticia fue confirmada hoy por el periodista italiano Fabrizio Romano. “El grupo BlueCo acaba de cerrar un acuerdo con Julio Enciso. ¡Aquí lo tenemos confirmado!”, escribió en redes sociales. “Acuerdo cerrado con Brighton, examen médico al 100% y Enciso firma hasta 2030”, añadió el especialista en el mercado de pases internacional.

Julio Enciso: del Estrasburgo al Chelsea

“Enciso se une al Estrasburgo inmediatamente con un contrato permanente, con potencial futuro en el Chelsea”, explicó Romano sobre el futuro de Enciso, quien firmará un vínculo hasta 2030 con el grupo. El canterano de Libertad jugaría una temporada en el Estrasburgo y luego volvería a la Premier League para vestir la casaca del Chelsea.

Julio Enciso: ¿fuera del combo mundialista?

Julio Enciso no sería convocado por Gustavo Alfaro para el último y decisivo combo de las Eliminatorias Sudamericanas. El futbolista paraguayo continuaría en Europa para culminar el proceso de recuperación de la operación del menisco de la rodilla. Por lo tanto, sería otra baja para los duelos frente a Ecuador en Asunción y Perú en Lima.

