Palmeiras ficha a Andreas Pereira tras fallido intento por Enciso

Pereira, de 29 años, firmó un contrato que lo vincula con el Verdão hasta diciembre de 2028. Según informes de la prensa brasileña, el club desembolsó 10 millones de euros por el traspaso. Formado en el PSV Eindhoven, el mediocampista militó en clubes de renombre como el Manchester United, Granada, Valencia y Lazio. Además, tuvo un paso por el Flamengo entre 2021 y 2022, donde formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores antes de regresar a la Premier League.

Este no es el primer acercamiento de Palmeiras con Pereira; el club ya había intentado ficharlo en el mercado de pases de enero, pero en ese momento no se llegó a un acuerdo. Actualmente, el Verdão se encuentra en la segunda posición de la liga brasileña, a cuatro puntos del Flamengo con un partido menos. Su próximo gran desafío será disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate en septiembre.

