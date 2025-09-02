Fútbol Internacional

Eliminatorias Sudamericanas: Colombia recibe a Bolivia, por el pase directo y la repesca

Dayro Moreno, que el próximo mes cumplirá 40 años, es la principal novedad de la convocatoria de Colombia para el partido ante Bolivia el jueves en Barranquilla, donde la Cafetera buscará un triunfo para clasificarse al Mundial 2026.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 17:59
Dary Moreno es la principal novedad en la selección de Colombia, para enfrentar a Bolivia en casa.
Dary Moreno es la principal novedad en la selección de Colombia, para enfrentar a Bolivia en casa.

El experimentado atacante del Once Caldas y máximo goleador de la Copa Sudamericana con 8 tantos llega a reforzar el andamiaje del equipo del argentino Néstor Lorenzo, que contará también con Luis Díaz, del Bayern Múnich, que con 7 anotaciones es el artillero de las eliminatorias sudamericanas.

La Verde, de Óscar Villegas, se juega sus últimas cartas para la repesca y confía en el aporte de Miguel Terceros, que lleva anotados los mismos 6 goles que Lionel Messi y uno menos que Díaz.

Colombia es sexta con 22 puntos y se las verá en la última jornada con Venezuela de visitante, mientras que Bolivia es octava con 17, uno menos que la Vinotinto que actualmente está en zona de repesca, y recibirá cinco días después a Brasil en El Alto.

