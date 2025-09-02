Eliminatorias Sudamericanas: Tomás Rincón, capitán de Venezuela: “Me visualizo en el Mundial”

“Me visualizo en el Mundial”, dice el fogueado jugador del Santos de Brasil en entrevista con la AFP.
Con un punto más que Bolivia en el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana, que da acceso al repechaje, Venezuela enfrentará el jueves a Argentina en Buenos Aires y el próximo martes a Colombia en la ciudad venezolana de Maturín.
Para Rincón, a sus 37 años, es ahora o nunca. Van 141 partidos con Venezuela, ¿vienen partidos más importantes de su carrera?
“Es la doble fecha más importante de mi vida y creo que de las vidas de todos los que amamos a la selección, desde los que llevamos mucho tiempo hasta los muchachos nuevos (...) Ojalá podamos conseguir lo que hemos perseguido tantos años”.
¿Se ve en el Mundial?
“Yo me visualizo en el Mundial, sueño con el Mundial (...). Cuando me acuesto, me veo con la camiseta de la Vinotinto cantando el himno (en el Mundial) y a veces, cuando lo comento con mis familiares, hasta se me salen las lágrimas”.
¿Cómo llegas al cierre?
“Estoy con ritmo y eso es importante. Competir, más allá del momento del club, me permite estar bien físicamente y sobre todo mentalmente”.