Eliminatorias Sudamericanas: Tomás Rincón, capitán de Venezuela: “Me visualizo en el Mundial”

Hombre récord de la selección de fútbol de Venezuela con 141 presentaciones, Tomás Rincón está convencido de que aún tiene por delante los partidos más importantes de su vida, jugándose la clasificación al Mundial del único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo.