Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay, a sellar visado y Perú, buscar el milagro

La Celeste, orientada por el argentino Marcelo Bielsa, llega a la penúltima fecha con novedades en la lista de convocados, como la del juvenil de 21 años Kevin Amaro, lateral derecho del Liverpool montevideano, o la del lateral izquierdo del San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria.

Los peruanos de Óscar Ibáñez, que dependen de ganar tanto a Uruguay el jueves en Montevideo como a Paraguay, el día 9 en Lima, para, con una combinación de resultados, tener opciones de acceder a la repesca, tienen como principal noticia el regreso a la formación del centrocampista Yoshumar Yotún.

Una de las malas noticias para Ibáñez es que no podrá contar con el volante de creación Renato Tapia, reciente incorporación del Al Wasl emiratí, por acumulación de tarjetas amarillas.

