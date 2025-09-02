Fútbol Internacional

Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay, a sellar visado y Perú, buscar el milagro

La selección de Uruguay, cuarta con 24 puntos (los mismos que la quinta, Paraguay), pretende sellar su pasaporte a la cita norteamericana de 2026 a costa de Perú, que con doce unidades se aferra a una muy remota opción de repechaje.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 18:12
El juvenil Kevin Amaro se suma a la selección de Urguay para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.
El juvenil Kevin Amaro se suma a la selección de Urguay para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.Gentileza

La Celeste, orientada por el argentino Marcelo Bielsa, llega a la penúltima fecha con novedades en la lista de convocados, como la del juvenil de 21 años Kevin Amaro, lateral derecho del Liverpool montevideano, o la del lateral izquierdo del San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria.

Lea más: Eliminatorias Sudamericanas: Brasil desea enderezar su irregular campaña

Los peruanos de Óscar Ibáñez, que dependen de ganar tanto a Uruguay el jueves en Montevideo como a Paraguay, el día 9 en Lima, para, con una combinación de resultados, tener opciones de acceder a la repesca, tienen como principal noticia el regreso a la formación del centrocampista Yoshumar Yotún.

Una de las malas noticias para Ibáñez es que no podrá contar con el volante de creación Renato Tapia, reciente incorporación del Al Wasl emiratí, por acumulación de tarjetas amarillas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado