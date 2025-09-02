Ilkay Gündogan ficha por el Galatasaray

Tras una temporada en el Barcelona, Gündogan había regresado al Manchester City el pasado verano, pero no había jugado ni un solo minuto en las primeras jornadas de la Premier League 2025-26 y no fue convocado para el último encuentro de su equipo.

Durante sus ocho temporadas en Inglaterra, se consolidó como una pieza clave, logrando una impresionante colección de títulos: cinco Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Liga de Campeones.

El acuerdo de Gündogan con el Galatasaray se completó a tiempo para que pudiera ser inscrito en la fase de grupos de la Champions League. Esto abre la posibilidad de que el mediocampista se enfrente a su antiguo club, el Manchester City, en la última jornada, en lo que sería un reencuentro muy especial.

Fuente: EFE

