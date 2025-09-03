Eliminatorias Sudamericanas: Clasificar y eliminar, el propósito de Uruguay sobre Perú

Cuarta con 24 puntos, a la Celeste le basta una unidad para matricularse en su sexto Mundial de este siglo, el quinto consecutivo, mientras que su rival, penúltimo con 12 unidades, apenas puede aspirar a la repesca intercontinental.

Los dirigidos por Bielsa afrontan el cierre de la eliminatoria con la necesidad de reencontrarse con el nivel arrollador con el que iniciaron el camino hacia Norteamérica 2026.

Pero también con media docena de bajas: los suspendidos Ronald Araújo, Darwin Núñez y Nahitan Nández y los lesionados José María Giménez, Nicolás de la Cruz y Maximiliano Araújo.

“Hemos bajado mucho la intensidad porque es verdad que estas eliminatorias fueron un poco más fáciles que las anteriores”, admitió el volante Federico Valverde, respecto a la ampliación de boletos para el Mundial, de 4,5 a 6,5 para diez selecciones.

En trincheras peruanas la angustia amenaza con ganarle a la esperanza. Los incas no solo precisan ganar sus dos partidos de cierre del premundial, también necesitan de una serie de combinaciones para instalarse en la séptima plaza, la del repechaje, actualmente ocupada por Venezuela con 18 enteros.

Además de imponerse en el estadio Centenario este jueves, deberán hacerlo también el martes próximo a Paraguay en Lima... y rezar para que la Vinotinto no sume ante Argentina y Colombia, ni que Bolivia, octava con 17 puntos, lo haga ante Colombia y Brasil.