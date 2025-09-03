Fútbol Internacional

Eliminatorias Sudamericanas: Una noche “especial” proponen Argentina ante Venezuela

Dos décadas después de su debut albiceleste, Lionel Messi se apresta a jugar su último partido en Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, en la que promete ser una noche de emociones el jueves ante una Venezuela que no renuncia a inscribirse en su primer Mundial.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 18:51
Combo de fotografías de archivo que muestra de izquierda a derecha al jugador argentino Lionel Messi levantando la Copa América 2021 en el estadio Maracaná, jugando un partido en el Mundial Sub 20 en Holanda y besando la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Tras 20 años de su debut en la selección argentina, Messi llega a su último partido oficial en casa -este jueves ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026- como líder absoluto de todas las estadísticas: nadie como él jugó tantos partidos, marcó tantos goles ni brindó tantas asistencias en la Albiceleste.
Apenas horas después de la derrota de su equipo, Inter Miami, en la final de la Leagues Cup, el astro de 38 años voló a Buenos Aires para sumarse a los campeones del mundo acompañado por toda su familia y allegados.

Con Argentina clasificada con holgura a la Copa del Mundo de 2026 y el primer puesto también asegurado, la noche del jueves promete lágrimas ante lo que es casi una certeza: contra Venezuela, en la penúltima jornada clasificatoria, Messi disputará su último partido oficial en su país.

El ocho veces Balón de Oro, que ya es el máximo goleador histórico de Argentina (112 tantos) y también el jugador con más presencias (193), ha demorado un adiós que se presumía cercano tras la consagración en el Mundial de Catar 2022.

Aunque no lo ha confirmado, se prevé que, si llega en buena forma física, Messi estará en la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en la que cumpliría 39 años y se convertiría en el primer futbolista en participar en seis mundiales.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo el 10 recientemente.

