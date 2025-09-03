Europeos se ponen en modo Eliminatorias para el Mundial

Esos cuatro equipos estuvieron hasta junio inmersos en la Liga de Naciones de la UEFA, en la que el Portugal de Cristiano Ronaldo terminó levantando el trofeo al superar en la final de Múnich a la España de Lamine Yamal.

Su participación en la Final Four de la Nations les hizo retrasar su entrada en liza en los clasificatorios mundialistas y les deparó caer en un grupo de cuatro integrantes, en vez de las cinco selecciones con las que cuentan otros, que ya arrancaron en marzo.

Europa tiene 16 cupos para la cita de Norteamérica del próximo año, que serán para los 12 campeones de grupo de esta fase, más otras 4 plazas que se decidirán mediante play off.

La campeona europea, España, tiene una entrada en liza delicada ya que disputará sus dos primeros partidos como visitante, primero en un compromiso que parece más asequible, ante Bulgaria en Sofía, y luego rindiendo visita en Konya a Turquía, su teórico gran rival por el primer puesto.

Francia, Portugal y Alemania también tendrán sus primeros partidos como visitantes. Los alemanes visitan este jueves a Eslovaquia, los franceses el viernes a Ucrania (en Breslavia, Polonia) y los portugueses juegan el sábado en Armenia.

La Noruega de Erling Haaland tendrá el jueves un amistoso ante Finlandia y su regreso al grupo de las Eliminatorias será el martes, en casa contra Moldavia, con lo que parece ante una buena oportunidad para dar otro paso más a un torneo que no disputa desde Francia 1998.