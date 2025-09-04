Eliminatorias Sudamericanas: Colombia: check in, ok

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de seis partidos sin ganar y escaló al quinto lugar con 25 puntos.

La Verde, por su parte, aún tiene posibilidades de jugar la repesca pese a la derrota, porque ocupa el octavo puesto con 17 puntos, uno menos que Venezuela que es séptima, y en la última jornada recibirá a Brasil en El Alto con la mirada puesta en ganar y que La Vinotinto no venza a Colombia en casa.

Los anfitriones se apropiaron del balón desde el primer momento, pero tuvieron dificultades para romper la numerosa defensa boliviana. El equipo local siguió atacando y abrió el marcador al minuto 32 gracias a James, de primera y con el pie derecho, mandó el balón al fondo.

Aprovechando los espacios, Colombia amplió el marcador al 74 con remate de Córdoba. El 3-0 llegó al 83 en otra gran jugada colectiva y Quintero liquidó el juego.

Hegemonía cafetera

La selección de Colombia mantiene su hegemonía sobre Bolivia jugando de local, tras el triunfo obtenido este jueves en el Metropolitano de Barranquilla por 3-0, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los cafeteros alcanzaron el octavo triunfo jugando en casa sobre los bolivianos en el historial de los encuentros clasificatorios para el Mundial.

Bolivia, por el repechaje

Pese a la derrota ante Colombia, la selección de Bolivia mantiene sus chances de pelear por el cupo al repechaje, ya que mantiene la diferencia de un solo punto en contra con Venezuela (17-18), a la espera el martes de la última fecha.